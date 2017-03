Netzhoppers hoffen auf zweiten Sieg gegen Rottenburg

Den Netzhoppers KW-Bestensee wollen die Pre-Playoffs in der Volleyball-Bundesliga vorzeitig erfolgreich abzuschließen. Dazu ist beim TV Rottenburg am Samstag (19.30 Uhr) im zweiten von maximal drei Spielen ein Sieg notwendig. «Vom Mentalen her ist das Momentum auf unserer Seite», sagt Mannschaftskapitän Björn Andrae zur Ausgangslage. Die Brandenburger haben am vergangenen Mittwoch die erste Partie gegen die Württemberger daheim mit 3:1 gewonnen. Im Falle einer Niederlage in Rottenburg hätten sie in einem alles entscheidenden dritten Spiel am 15. März wieder Heimrecht.

Trainer Culic glaubt, dass der Sieg seiner Mannschaft am Mittwoch in Bestensee beim Kontrahenten keine nachhaltigen Wirkungen hinterlassen hat. «Die Rottenburger haben Moral, die kämpfen, die kommen wieder», sagt er. In der Bundesliga-Hauptrunde haben die Netzhoppers in der Tübinger Paul-Horn-Arena das Spiel im Tiebreak (10:15) verloren.

Von ihren letzten zehn Pflichtspielen haben die Netzhoppers sechs gewonnen. Allerdings stellen Pre-Playoffs auch eine besondere Herausforderung dar. «Gerade unsere jungen Spielern waren im ersten Spiel gegen Rottenburg nicht so locker wie sonst», sagte Culic.

