Bei Rot über die Straße: Zwei Schwerverletzte

Ein Radfahrer und ein Fußgänger sind in Berlin-Mitte und Lichtenberg bei Unfällen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten beide am Donnerstag die Straße bei Rot überquert.

Ein 33-jähriger Fußgänger wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, als er die Frankfurter Allee bei Rot überquerte und vom Auto einer 62-Jährigen angefahren wurde. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und musste operiert werden. Der Mann soll angetrunken gewesen sein.

Ein 22 Jahre alter Radfahrer wurde um kurz vor Mitternacht vom Wagen eines 36-Jährigen erfasst, als er über die Turmstraße fuhr. Er wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Verletzten kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

