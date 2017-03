S-Bahn fährt gegen Hindernis - Ermittlungen wegen Straftat

Erneut wird die Fahrt eines S-Bahnzuges abrupt unterbrochen, weil er auf Gegenstände prallt, die nicht auf die Schienen gehören. Die Sache hätte schlimmer enden können. Wer steckt dahinter?

Berlin (dpa/bb) - Zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Anhalter Bahnhof ist am frühen Freitagmorgen ein S-Bahnzug in ein künstliches Hindernis gefahren. Der Zug sei gegen 5.15 Uhr auf eine Leiter und ein Sigalschild geprallt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt und geprüft, ob die Gegenstände vorsätzlich auf die Gleise gelegt wurden oder dort versehentlich hingerieten.