Im Tunnel steckengebliebene S-Bahn fährt nach Unfall wieder

Am Freitagmorgen ist eine S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Yorckstraße und Anhalter Bahnhof in einem Tunnel stecken geblieben. Der Zug sei gegen 5.15 Uhr mit einer Leiter und einem Schild kollidiert, die auf den Schienen gelegen hätten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Gegenstände verkeilten sich in den Rädern. Der Zug musste anhalten, sechs Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht. Der Verkehr der Linien S2 und S25 war an der Stelle in beiden Richtungen unterbrochen.

Nach einer guten Stunde fuhr die Bahn nach Angaben der Bundespolizei wieder. Fahrgäste mussten aber auch danach noch mit Verspätungen rechnen. Die Polizei prüft zudem Strafanzeige, da die Gegenstände möglicherweise auf die Gleise geworfen wurden.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

