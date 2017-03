dpa

Verdächtiges Paket stoppt U2 am Zoo für zwei Stunden

Berlin (dpa/bb) - Ein verdächtiges Paket am Gleis der Berliner U-Bahn-Linie 2 am Bahnhof Zoo hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Bahnsteig wurde geräumt und der Zugverkehr für gut zwei Stunden gestoppt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Sprengstoffexperten untersuchten das Paket am Fundort mit einem Röntgengerät. Als sich der Inhalt als ungefährlich herausstellte, öffneten sie es. Zum Vorschein kam eine Kindersitzerhöhung, wie der Polizeisprecher sagte. Passanten hatten demnach zuvor beobachtet, wie eine Person das Paket abgestellt und sich dann entfernt hatte. Die Berliner Verkehrsbetriebe seien kurz nach 21.00 Uhr informiert worden.

