Neues Logistikzentrum in Freienbrink

Im Güterverkehrszentrum Freienbrink eröffnet laut einem Bericht der «Märkischen Oderzeitung» im Juni ein neues Logistikzentrum. Rund zwölf Millionen Euro investiere die Goodman Group als Bauherr, schreibt das Blatt. Mieter sei die Firma GLX Global Logistic Services, die in der 15 000 Quadratmeter großen Halle Teile für Bremssysteme lagern und verpacken wolle. Die Goodman Group mit Hauptsitz in Australien ist weltweit tätig. In Brandenburg hat sie bereits in Ludwigsfelde und Großbeeren gebaut.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

