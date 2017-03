Berliner Bodenpersonal streikt: Ausweichziel Sachsen

Der Streik des Bodenpersonals lähmt die Berliner Flughäfen - sogar die Besucherterrassen bleiben geschlossen. Anderswo sorgt der Ausstand für unverhoffte Betriebsamkeit.

In Tegel wurden 466 Verbindungen inklusive Frachtflüge gestrichen, 11 mehr als noch am frühen Freitagmorgen erwartet. In Schönefeld sollten es laut Flughafengesellschaft mindestens 204 Flüge sein. Der Streik begann am Freitagmorgen um 4.00 Uhr und sollte bis Samstag früh (5.00 Uhr) dauern. Auch nach Ende der Arbeitsniederlegungen seien noch Einschränkungen zu erwarten, hieß es vonseiten der Flughafengesellschaft.