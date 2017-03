Kirchentag in Berlin soll auch Fest der Musik sein

Der Evangelische Kirchentag in Berlin soll nicht nur ein Fest des Glaubens und des Diskurses sein, sondern auch der Musik. Vom 24. bis 28. Mai sind rund 400 Konzerte geplant, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Stars der Popmusik wie Max Giesinger oder Yvonne Catterfeld sind ebenso zu erleben wie Chöre, Jazzmusiker, Rockgruppen oder klassische Orchester. Begegnungen verschiedener Musikgenres können Besucher unter anderem beim Projekt «Unisono» mit syrischen Musikern der Berliner Symphoniker erleben.

Die Kölner A-cappella-Band Wise Guys, seit vielen Jahren Publikumsmagnet bei Kirchen- ebenso wie bei Katholikentagen, treten zum letzten Mal in dem Rahmen auf. Sie haben ihre Auflösung angekündigt und sind derzeit auf Abschiedstournee.

Der Kirchentag steht in diesem Jahr im Zeichen des 500. Jahrestages der Reformation. In der Hauptstadt erwarten die Veranstalter 140 000 Teilnehmer, von denen viele zu einem großen Abschlussgottesdienst am 28. Mai nach Wittenberg fahren.