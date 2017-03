Union-Verteidiger Pogatetz freut sich über die Anerkennung

Der Tabellenzweite 1. FC Union Berlin will seinen Höhenflug in Hamburg fortsetzen. Im Auswärtsspiel der 2. Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr) beim FC St. Pauli setzt Trainer Jens Keller dabei auch auf Abwehrspieler Emanuel Pogatetz. Der Österreicher dürfte in der linken Innenverteidigung Roberto Puncec vertreten, der beim jüngsten Heimsieg gegen die Würzburger Kickers (2:0) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Pogatetz hatte den Part von Puncec schon in der zweiten Hälfte der Partie gegen die Würzburger übernommen. «Wir dürfen uns nicht unnötig Druck aufbauen. Druck haben eher die anderen», sagt Pogatetz über den Aufstiegskampf. «Wir haben die nötige Balance zwischen Lockerheit und der Arbeit gefunden. Wenn wir die halten, haben wir alle Möglichkeiten vorn zu bleiben.»

Für Pogatetz steht in Hamburg erst der vierte Saisoneinsatz bevor. Derzeit bekommt der frühere österreichische Nationalspieler von Keller den Vorzug vor Fabian Schönheim. Denn Pogatetz konnte schon am 20. Spieltag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (3:1) als Vertreter des seinerzeit gesperrten Abwehrchefs Toni Leistner überzeugen. Für seine Leistungen im Training und den Spielen bekam der Österreicher zuletzt viel Anerkennung.

