dpa

CDU: Müller hat Berlin mit BER-Desaster lächerlich gemacht

Die CDU hat Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) schwere Vorwürfe wegen seiner Rolle als Aufsichtsratschef des Pannenflughafens BER gemacht. «Das, was sich in den letzten Wochen hier unter Ihrer Regie abgespielt hat, spottet wirklich jeder Beschreibung», sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Donnerstag an Müller gewandt im Abgeordnetenhaus. Müller habe dafür gesorgt, das sich Berlin vollkommen lächerlich gemacht habe. Insofern sei es gut, dass er sich aus dem Aufsichtsrat zurückziehe.

Evers wiederholte die Forderung der CDU, in den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft nunmehr externe Fachleuten statt Politiker zu entsenden. «Die Einmischung der Politik muss aufhören.»

Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens war schon mehrfach verschoben worden. Zuletzt geriet das Milliardenprojekt in neue Turbulenzen, als Folge gab es ein Stühlerücken in Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen