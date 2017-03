Zweites Viertelfinale: Eisbär Aubry hofft auf Heimvorteil

Die unglückliche Niederlage im ersten Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim hat bei den Eisbären keineswegs für Niedergeschlagenheit gesorgt. «Das Spiel ist bis drei Sekunden vor dem Ende für uns gut gelaufen. Letztlich hat es nicht sein sollen, aber wir haben viele Sachen richtig gemacht», sagte Trainer Uwe Krupp am Donnerstag. «Wir wissen, was wir beim nächsten Mal besser machen können.»

Das müssen die Berliner am Freitagabend (19.30 Uhr) unter Beweis stellen, wenn sie die Mannheimer zum zweiten Spiel der im Modus «Best-of-seven» ausgetragenen Serie in der Arena am Ostbahnhof empfangen.