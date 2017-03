RB Leipzig mit «Zusatz-Klasse» Keita gegen Wolfsburg

Nach der gefühlten Niederlage sollen nun wieder drei Punkte her. Aufsteiger RB Leipzig stellt sich auf einen Gegner ein, der selbst «fußballerische Lösungen» sucht. Die eigene dürfte so aussehen: Angetrieben vom fitten Keita mit Wucht und Offensivpower.

Leipzig (dpa) - Auf die üblichen Abläufe verzichtete RB Leipzig diesmal ein bisschen. Nicht wie sonst in der Trainingsakademie berichtete Trainer Ralph Hasenhüttl vom Stand der Vorbereitungen auf die Partie in der Red Bull Arena gegen den abstiegsbedrohten Ex-Meister VfL Wolfsburg. Rund 20 Kilometer entfernt nahmen der 49 Jahre alte Coach und seine schwedischer Starspieler Emil Forsberg auf dem Podium in Kostritz Platz: Ein Bierhersteller und Sponsor des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga hatte geladen. Ansonsten soll aber wie immer gelten: RB will drei Punkte holen und seinen zweiten Platz in der Tabelle festigen.