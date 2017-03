Dritter Anlauf gegen BVB: «Nur kontern, wäre blöd»

Dortmunds 4:0-Feiertag gegen Lissabon beschäftigt auch Hertha. Die Berliner empfangen den BVB am Samstag in der Liga und wollen sich nicht verstecken. Vor allem die jüngsten Auftritte gegen Dortmund und eine außergewöhnliche Heimbilanz machen Mut.

Berlin (dpa) - Zweimal hat Hertha in dieser Saison schon an einem Sieg gegen den Champions-League-Viertelfinalisten Borussia Dortmund geschnuppert - jetzt soll er gelingen. «Wir wissen schon, wie wir dem Gegner beikommen können. Aber es wird wahnsinnig schwierig», erklärte Berlins Manager Michael Preetz mit Hinweis auf die beiden bisherigen Partien gegen den BVB in der laufenden Spielzeit. In der Bundesliga hatte Hertha in Dortmund nach eigener Führung ein 1:1 erreicht, im Pokal kam der K.o. erst im Elfmeterschießen. Die Auftritte seien «eine gute Blaupause für uns», bemerkte Preetz. «Wenn alle eine gute Tagesform mitbringen und fleißig sind, haben wir eine Chance, ein gutes Spiel zu liefern», sagte Trainer Pal Dardai am Donnerstag.