Unternehmensverbände: Senat sollte «mehr Wirtschaft wagen»

Unternehmen in Berlin und Brandenburg droht eine Verrentungswelle. In der Hauptstadt werde bis 2027 jeder sechste, im Nachbarland jeder fünfte Beschäftigte in den Ruhestand gehen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck, am Donnerstag. Vor allem Fach- und Führungskräfte sowie Spezialisten würden ausscheiden.

Gebraucht werde eine Qualifizierungsoffensive, ansonsten versande der Aufschwung. «Schutzbrille ab, Datenbrille auf», sei das Motto für die Fachkräfte von morgen. Schulen und Hochschulen müssten darauf vorbereiten und Unternehmen für mehr Weiterbildung sorgen.

Die Verbände gehen für dieses Jahr in der Region von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von rund zwei Prozent aus. «Wir halten 56 000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für realistisch», bemerkte Amsinck. Auf Berlin könnten demnach knapp 47 000 neue Stellen entfallen, auf Brandenburg 9400. In erster Linie wachse das firmennahe Service-Geschäft.

Die Verbände forderten mehr Investitionen in die Hauptstadt. «Der Senat sollte mehr Wirtschaft wagen», verlangte der Hauptgeschäftsführer. Eine unter den Senats-Ressorts abgestimmte Strategie sei nicht erkennbar. Entscheidend sei aber, dass zusätzliches Geld für Projekte rasch bei den Unternehmen ankomme.

Donnerstag, 9. März 2017

