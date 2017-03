dpa

Drei Schwerverletzte nach Unfällen

Gleich mehrere Menschen sind bei Verkehrsunfällen in den Berliner Ortsteilen Plänterwald und Tiergarten schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überschlug sich das Auto eines 79-Jährigen auf der Neuen Krugallee, nachdem es am Mittwochabend gegen einen parkenden Wagen geprallt war. Dabei erfasste der Pkw einen 46-jährigen Fußgänger und verletzte ihn schwer. Laut Zeugen war der Mann vorher unsicher gefahren. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Kurz vor Mitternacht stieß das Auto einer 22-Jährigen mit einem 63 Jahre alten Radfahrer zusammen, als sie aus einem Kreisverkehr rechts in die Straße des 17. Juni abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde in eine Klinik gebracht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 13:30 Uhr

