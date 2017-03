Neues Depot für preußische Kunstschätze feiert Richtfest

Etwa 30 000 Kunstschätze und Inventarstücke können 2018 in eine neues Depot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ziehen. Am Donnerstag wurde Richtfest für das Gebäude in Potsdam gefeiert. Bislang sind die Inventarstücke - von Gemälden, über Silberzierrat bis zu Orden - aus 500 Jahren Hohenzollern-Regentschaft an sieben Standorten in der Region untergebracht. «Dann gibt es ordentliche Lagermöglichkeiten und sie können konservatorisch betreut werden», sagte der Generaldirektor der Stiftung, Hartmut Dorgerloh. Im Sommer 2016 war der Grundstein für die zwölf Millionen Euro teure Einrichtung gelegt worden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen