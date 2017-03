Unbekannte überfallen Supermarkt mit Messern

Drei unbekannte Männer haben einen Supermarkt in Berlin-Schöneberg überfallen und eine Mitarbeiterin mit Messern bedroht. Wie die Polizei mitteilte, stürmten die Täter aus der Damentoilette, nachdem die 32-Jährige das Geschäft am frühen Freitagmorgen betreten hatte. Die Männer zwangen die Frau dazu, Bargeld herauszugeben. Anschließend fesselten sie sie, raubten ihr Handy und flohen unerkannt. Wie die Männer in die Toilette gelangten, ist noch unklar. Die Polizei hat Einbruchsspuren am Tatort festgestellt. Die Frau blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen