Tourismus-Marketingpreis für Foto-Kunst-Pfad in Zingst

Touristen fotografieren Kunstwerke in Zingst, verbreiten die Bilder über soziale Netzwerke und machen so Werbung für das Ostseeheilbad - für diese Idee ist die Kur- und Tourismus GmbH Zingst mit dem Marketing-Preis «Leuchttürme der Tourismuswirtschaft» ausgezeichnet worden. Die Ehrung als Mecklenburg-Vorpommern-Sieger nahmen Bürgermeister Andreas Kuhn und Rico Nowicki von der Kur- und Tourismus GmbH am Donnerstag auf der Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin entgegen.

Vergeben wird die undotierte Auszeichnung vom Ostdeutschen Sparkassenverband in den fünf neuen Bundesländern. Jeweils ein Unternehmen wird ausgezeichnet. «Die Preisträger zeigen, dass sich der Mut, Neues zu erproben, auszahlt», sagte der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Ermrich.

An acht Punkten entlang des Foto-Kunst-Pfades in und um Zingst können Besucher Installationen internationaler Künstler bewundern und fotografieren. Sie können sich den Angaben zufolge Kameras vor Ort ausleihen und ihr Talent als Fotograf erproben. Bis zu 1500 Kameras und bis zu 5000 Teilnehmer belegten, wie gut das Projekt ankomme, hieß es. Viele teilten anschließend ihre ganz persönlichen Perspektiven von Zingst über die sozialen Netzwerke. «Eine Folgeerscheinung, die von den Zingster Tourismusmanagern durchaus gewollt ist und die zusätzliche Aufmerksamkeit auf Zingst lenken soll», lobte der Ostdeutsche Sparkassenverband.

