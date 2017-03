dpa

Marbachs Schillerpreis geht an Kunsthistoriker Bredekamp

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp erhält den Schillerpreis der Stadt Marbach. «Der Berliner Kunsthistoriker gilt weltweit als überragende Figur der Kunstgeschichte», begründete die Schillerstadt am Donnerstag ihre Entscheidung. Friedrich Schiller hätte an ihm eine Freude gehabt, hieß es weiter. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird am 10. November 2017 in Marbach an den 69-Jährigen überreicht.

Der Schillerpreis wird alle zwei Jahre am 10. November, dem Geburtstag Schillers, an Persönlichkeiten verliehen, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition des Dichters verpflichtet sind. Zuletzt wurde 2015 die Regisseurin Andrea Breth ausgezeichnet.

