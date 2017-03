dpa

Opferperspektive: Mehr rechter Gewalt in Brandenburg

Die Zahl rechtsgerichteter Kundgebungen nimmt ab, dennoch werden Flüchtlinge zunehmend Opfer von rechter Gewalt. Der Verein Opferperspektive sieht bei den Tätern zunehmend Hemmungen fallen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Beratungsstelle Opferperspektive hat im vergangenen Jahr einen Höchststand von rechter Gewalt gegen Flüchtlinge und ihre Unterstützer in Brandenburg verzeichnet. Insgesamt zählte der Verein 221 rechte Angriffe, darunter allein 186 Körperverletzungen. «Die Menschen wurden meist am helllichten Tag in ihrer direkten Wohnumgebung, an Supermärkten oder Bahnhöfen angegriffen», berichtete der Berater Hannes Püschel am Donnerstag in Potsdam. «Dahinter steckt ein enthemmter Vertreibungswille der Täter.»

Dies sei eine weitere Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 203 Fällen und mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2014, als 98 Angriffe gezählt wurden, berichtete Geschäftsführerin Judith Porath. Beängstigend sei auch die Tatsache, dass die rechten Gewalttäter zunehmend die Gefährdung von Menschenleben in Kauf nähmen. Sechs der neun registrierten Brandanschläge galten bewohnten Flüchtlingsunterkünften, 2015 geschah dies in einem von zehn Fällen.

Viele Opfer trauten sich anschließend nicht mehr allein auf die Straße, berichtete Püschel. Zunehmend richteten sich die Angriffe von meist älteren Tätern gegen Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2015 gab es 47 solcher Übergriffe, im vergangenen Jahr zählte der Verein bereits 110 Fälle..

Berater Joschka Fröschner beklagte die langwierige juristische Ahndung von rechten Straftaten. «Zwischen einem Angriff und dem Prozess vergehen in der Regel eineinhalb Jahre», sagte Fröschner. Die Täter machten also die Erfahrung, dass sie zunächst keine Konsequenzen fürchten müssten. «Dies bestärkt die Täter und verfestigt rechte Milieus.»

Nachdem im Spremberg (Spree-Neiße) im vergangenen Jahr führende Köpfe der rechten Szene in Haft mussten, seien die Übergriffe gegen Flüchtlinge in den ersten drei Quartalen spürbar gesunken. Ab dem Herbst sei es wieder zu rassistisch motivierten Angriffen in der Stadt gekommen, hieß es. Die Tatverdächtigen stammten aus dem Nachwuchs der lokalen Neonazi-Szene.

Besonders bedrohlich sei die Lage in Cottbus, berichtete Fröschner. Dort zählte der Verein 41 rechte Angriffe, so viele wie noch nie in einer Stadt seit Beginn der Zählung im Jahr 2002. «Dort versuchen die Neonazis ihren Machtanspruch mit Gewalt auf die gesamte Stadt auszuweiten», so der Berater. Auf der anderen Seite stehe dort eine starke Zivilgesellschaft, deren Vertreter vermehrt Ziele der rechten Attacken würden. Auch in Frankfurt (Oder) verdoppelte sich die Zahl der Angriffe gegenüber 2015 auf 16 Taten.

Der Verein zählt die rechten Attacken teils nach anderen Kriterien als das Innenministerium, das seine Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität in etwa 14 Tagen veröffentlichen will. «Bei uns fällt unter anderem die Einschätzung der Opfer zum Motiv der Täter stärker ins Gewicht», sagte Porath. Die offizielle Statistik des Ministeriums kommt meist bei ähnlicher Entwicklung auf geringere Fallzahlen.

Quelle: dpa

