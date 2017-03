dpa

Air Berlin: Streik des Bodenpersonals überflüssig

Air Berlin als größter Kunde der Berliner Flughäfen hat kein Verständnis für den angekündigten Streik des Bodenpersonals während der Reisemesse ITB. «Die ganze Welt blickt auf Berlin. Da ist dieser Streik überflüssig», sagte Sprecher Ralf Kunkel. «Wir erwarten eine Lösung am Verhandlungstisch, nicht auf dem Rücken der Passagiere.» Air Berlin werde die Passagier-Informationen kurzfristig anpassen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand soll am Freitagmorgen gegen vier Uhr beginnen und am Samstagmorgen gegen fünf Uhr enden. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

