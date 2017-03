dpa

Hochsitz in Berlin-Nikolassee abgebrannt

In Berlin-Nikolassee ist ein Hochsitz abgebrannt. Ein Passant bemerkte die Flammen am Mittwochabend und alarmierte Feuerwehr und Polizei, wie die Sicherheitskräfte am Donnerstag mitteilten. Der Hochsitz in einem Waldstück an der Havelchaussee wurde komplett zerstört. Ein Brandkommissariat ermittelt. Der Fall ähnelt einem Feuer vom Februar, bei dem ein Hochsitz in Nikolassee stark beschädigt wurde. Ob es sich um denselben Hochsitz handelt, war zunächst noch unklar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 9. März 2017 10:00 Uhr

