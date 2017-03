dpa

Erst gemeinsam Alkohol getrunken: dann angegriffen und beraubt

Ein 38 Jahre alter Mann ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg von vier Männern angegriffen und beraubt worden. Die Männer sollen auf einer Straße zunächst gemeinsam Alkohol getrunken haben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dann hätten die vier zunächst unbekannten Täter den Mann plötzlich mit Pfefferspray attackiert und ihn anschließend gegen den Kopf geschlagen und getreten. Sie stahlen ihrem Opfer nach dem Angriff am Mittwochnachmittag Bargeld und flüchteten. Der Angriff wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Der 38-Jährige kam in eine Klinik.

