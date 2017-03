Stadtverordnete von Werder stimmen über Blütentherme ab

In Werder könnte heute der Weg für die Vollendung der Blütentherme freigemacht werden. Nachdem der Badausschuss der Kommune bereits zugestimmt hatte, soll jetzt die Stadtverordnetenversammlung abstimmen. Ziel ist es, einen privaten Pächter zu finden, um den Rohbau zu vollenden und zu betreiben. Der ursprüngliche Investor, der bereits andere Thermen in der Region betreibt, war nach einem Streit abgesprungen.

Die Therme in der 25 000 Einwohner-Stadt soll Anziehungspunkt für Touristen sein, aber auch dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. Bislang ist Werder vor allem durch sein Blütenfest und den Obstanbau bekannt. Mit der neuen Therme stünde Werder dann in Konkurrenz zu solchen Bädern in Ludwigsfelde, Bad Belzig oder auch Bad Wilsnack.