Abgeordnetenhaus debattiert: Trennung von Amt und Mandat

Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert heute über die Trennung von Amt und Mandat. Die AfD fordert in einem Antrag, dass Senatoren nicht gleichzeitig Abgeordnete sein dürfen. Solche Regelungen gibt es schon in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Die AfD will nun auch in Berlin eine entsprechende Verfassungsänderung.

Einen Tag nach dem Frauentag geht es im Parlament außerdem um Frauenpolitik. In einer Aktuellen Stunde werden die Abgeordneten auf Wunsch der rot-rot-grünen Koalition über Gleichstellung und Selbstbestimmung reden.

Obendrein soll das Parlament ein Gesetz beschließen, das Grundlage für den Umbau des Stadtwerks zu einem ökologischen Strom, Gas- und Wärmeanbieter sein soll. Einmal mehr beraten die Abgeordneten schließlich über Wege, um Dienstleistungen für die Bürger durch mehr Digitalisierung zu vereinfachen.

