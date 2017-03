Köpenicker SC verliert Pre-Playoff-Auftakt in Aachen

Die Volleyball-Frauen des Köpenicker SC haben den Auftakt der Pre-Playoffs bei den Ladies in Black (LiB) Aachen mit 1:3 (21:25, 24:26, 25:21, 21:25) verloren. Beste Punktesammlerin beim KSC war am Mittwochabend Dominice Steffen mit 19 Zählern. Die zweite Partie der Serie Best of three findet am Samstag (19.30 Uhr) in Köpenick statt - gewinnt der KSC findet am Mittwoch kommender Woche das entscheidende Spiel um den Viertelfinaleinzug erneut in Aachen statt. In der Punkterunde gewannen beide Teams jeweils ihre Heimspiele.

Quelle: dpa

