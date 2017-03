dpa

Netzhoppers sehnen sich nach Regeneration

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den Grundstein für den schnellstmöglichen Sprung ins Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga gelegt. Schon am Samstag (19.30 Uhr) können die Brandenburger mit einem Sieg beim TV Rottenburg im zweiten Spiel der Pre-Play-Off-Serie Best of three den Einzug perfekt machen. «Dadurch bekämen meine Spieler etwas mehr Zeit zur Regeneration. Das würde ihnen gut tun», sagte Trainer Mirko Culic nach dem mühevollen 3:1 gegen die Rottenburger im ersten Spiel in Bestensee.

Mit Björn Andrae, Kamil Ratajczak und Taylor Hammond sind derzeit drei Leistungsträger der Netzhoppers angeschlagen. Besonders schlimm hat es Kapitän Andrae erwischt. Der 35-jährige Außenangreifer droht für die Partie am Samstag wegen akuter Kniebeschwerden auszufallen.

Schon am Mittwoch entschied sich der Einsatz des 280-maligen deutschen Nationalspielers erst kurz vor Beginn. Er holte beachtliche 16 Punkte, musste nach dem letzten Ballwechsel nach 107 Spielminuten aber mit einiger Besorgnis feststellen: «Mein rechtes Knie ist jetzt fast doppelt so dick wie das linke.»

Andrae ist nicht der einzige Netzhoppers-Spieler, der für die Pre-Play-offs auf die Zähne beißt. US-Zuspieler Hammond stand gegen Rottenburg nach gerade überstandener Lungenentzündung trotz großen Trainingsrückstands über zwei Drittel der Spielzeit auf dem Feld, Libero Ratajczak quält sich mit Rückenbeschwerden über die Runden.

