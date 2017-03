dpa

Polizist erschießt Kampfhund nach Angriff

In Berlin hat der Kampfhund eines betrunkenen Randalierers einen Polizisten angegriffen, woraufhin dessen Streifenkollege das Tier erschoss. Zuvor hatte der 38-jährige Halter vor einem Haus im Stadtteil Tegel randaliert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Seinen Hund hatte er dabei nicht angeleint. Offenbar angestachelt von der aggressiven Haltung seines Herrchens, attackierte der Hund am Mittwochvormittag einen der Beamten. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen mit zur Dienststelle, um seine Personalien festzustellen, ließen ihn danach aber nach Hause gehen.

