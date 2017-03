Abgeordnetenhaus: Debatte über Trennung von Amt und Mandat

Darf ein Senator auch Abgeordneter sein? Die Frage ist gleich aus mehreren Gründen brisant und Thema im Abgeordnetenhaus.

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert am Donnerstag über die Trennung von Amt und Mandat. Die AfD fordert in einem Antrag, dass Senatoren nicht gleichzeitig Abgeordnete sein dürfen. Solche Regelungen gibt es schon in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Die AfD will nun auch in Berlin eine entsprechende Verfassungsänderung.