dpa

Start für Laichzug von Fröschen und Co.

Mit steigenden Temperaturen beginnt wieder der alljährliche Laichzug von Fröschen, Molchen und Kröten in Brandenburg. Von ihren frostfreien Winterverstecken in Wäldern und Parks aus machten sie sich auf zu den Gewässern, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. An Autofahrer wird appelliert, auf die vor allem nachts wandernden Tiere zu achten.

An rund 90 besonderen Gefahrenpunkten entstanden in den vergangenen Jahren «Krötentunnel»; Kleintiere können dann sicher die Straße unterqueren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen an rund 80 weiteren Abschnitten Folienzäune errichtet. Die Tiere werden dort in Eimern gesammelt und über die Straße getragen. In Brandenburg stehen mehr als zwei Drittel der einheimischen Amphibien auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. März 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen