Döberner Glashersteller muss Fördergelder zurückzahlen

Ein Döberner Glashersteller muss rund 700 000 Euro ihm gewährte Fördergelder an die Landesinvestitionsbank (ILB) zurückzahlen. Der Betrieb sei jetzt mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Cottbus gescheitert, der sich gegen die Rückforderung wendete, teilte ein Justizsprecher am Mittwoch mit. Das Geld war für die Betriebserweiterung gedacht und an eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen geknüpft.

Der Widerruf sei schon deshalb offensichtlich rechtmäßig, so das Gericht, weil der Betrieb die Arbeitsplatzauflage nicht eingehalten habe. Anstatt der geforderten 66 Stellen und 8 Ausbildungsplätze waren in der Firma 2016 nur 38 Arbeits- und zwei Ausbildungsplätze im Schnitt besetzt. (Az: VG 5 L 529/16)

Das Argument, dass der Glashersteller angeblich kaum qualifiziertes Personal fand, ließ das Verwaltungsgericht nicht gelten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden.

Quelle: dpa

