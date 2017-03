Gutachten: Flughafen BER womöglich erst 2019 in Betrieb

Neue Hiobsbotschaft für den Berliner Pannenflughafen? Ein Gutachten legt wohl nahe, dass sich die Eröffnung zum wiederholten Male länger hinzieht als gedacht. Viel Arbeit für den neuen Chef.

Berlin (dpa/bb) - Der neue Berliner Flughafen BER kann einem neuen Gutachten zufolge womöglich erst 2019 statt wie zuletzt geplant 2018 in Betrieb gehen. «Ohne weitere Maßnahmen kann sich eine Eröffnung des BER bis 2019 verzögern», heißt es nach Angaben des Berliner «Tagesspiegels» (Mittwoch) in einer Analyse der Unternehmensberatung Roland Berger. Die «Projektorganisation» und diverse Prozesse müssten verbessert werden, zitiert die Zeitung aus der ihr vorliegenden Expertise.

Das Gutachten sei im Auftrag der Flughafengesellschaft (FBB) erstellt und dem neuen Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch übergeben worden, sagte ein FBB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es werde von den Fachleuten der FBB ausgewertet und im Anschluss daran in den Gremien diskutiert. Zum Inhalt sagte der Sprecher nichts.

Bei der Aufsichtsratssitzung am Montag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zudem seinen Rückzug aus dem Gremium angekündigt; Lütke Daldrup war in der Senatskanzlei als Staatssekretär Müllers rechte Hand. Eine direkte Überwachung Lütke Daldrups in seiner neuen Funktion sei da nicht sachgerecht, so Müller. Neuer Chefkontrolleur könnte Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider werden.