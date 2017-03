Zahnradwerk mit neuem Investor: 165 Jobs gerettet

Pritzwalk (dpa/bb) - Das insolvente Zahnradwerk Pritzwalk will mit einem Investor den Neustart wagen. Die Andreas & Peiffer Gruppe aus Berlin werde den Betrieb fortführen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die verbliebenen 165 Arbeitsplätze sollen erhalten werden. Beim Gang in die Insolvenz hatte das Unternehmen noch 240 Jobs, seither waren aber eine Reihe von Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft gewechselt oder in den Ruhestand gegangen.

Die Andreas & Peiffer Gruppe ist eine Holdinggesellschaft. Das Zahnradwerk litt zuletzt darunter, dass die Getriebepreise für Windkraftanlagen sanken und Hersteller von Schienenfahrzeugen unter dem Russland-Embargo leiden. Der Betrieb liefert neben Zahnrädern auch Wellen und Kupplungen.

Der ehemalige Inhaber und langjährige Geschäftsführer der Zahnradwerke, Heiner van de Loo, begrüßte laut Mitteilung die Entwicklung: «Der Einstieg von A&P ist eine für das Unternehmen und die Region gute Nachricht, da der erfahrene Investor die Zahnradwerke fortführen und die Arbeitsplätze erhalten wird. Das war mir immer ein besonderes Anliegen.

