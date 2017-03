Tausende zur Turnfest-Eröffnung erwartet

Vor der Kulisse des Brandenburger Tors wird am 3. Juni das 35. Deutsche Turnfest in Anwesenheit von aktiven Olympia-Turnern eröffnet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung, zu der neben tausenden Berlinern auch der Schirmherr des Turnfests, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sowie der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, erwartet werden.

Auf der großen Bühne in der Straße des 17. Juni wird der Deutsche Turner-Bund allen Gästen und Teilnehmern die Leidenschaft und die Vielfalt des Turnens präsentieren. «Dieser Ort ist genau richtig: Wir zeigen in dem rund zweistündigen Eröffnungsprogramm die verbindende Kraft des Sports», kündigte DTB-Präsident Alfons Hölzl an. Attraktionen aus Show, Musik und Party erwarten die Teilnehmer.