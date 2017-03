Berlin-Cottbus-Breslau: «Kulturzug» bis 2018 verlängert

Der «Kulturzug» von Berlin über Cottbus nach Breslau geht in die Verlängerung. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch mitteilte, wird der Betrieb aufgrund der großen Nachfrage bis Ende 2018 fortgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden nach VBB-Angaben insgesamt 22 000 Fahrgäste gezählt. Der «Kulturzug» war eigentlich nur als Verbindung an Wochenenden und Feiertagen im Sommer 2016 geplant, weil das polnische Breslau europäische Kulturhauptstadt war. Wegen des regen Zuspruchs war er schon bis Januar 2017 verlängert worden. Im Zug werden Literatur, Musik, Theater und Ausstellungen angeboten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. März 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

