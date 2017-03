dpa

104.6 RTL nun Spitzenreiter in der Hörergunst in der Region

Der Privatsender 104.6 RTL hat Antenne Brandenburg auf dem Spitzenplatz in der Hörergunst in der Region Berlin-Brandenburg abgelöst. Werktags schalten durchschnittlich 176 000 Hörer dieses Programm ein, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) in Frankfurt/Main hervorgeht. Das sind 18 000 mehr als bei der letzten Erhebung (MA II/2016) im vergangenen Jahr.

Antenne Brandenburg - eine werbeführende Welle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) - büßt hingegen 14 000 Hörer ein und bringt es nun auf 150 000 pro Durchschnittsstunde in der Region. Auf Platz drei behauptet sich mit einem Zuwachs von 6000 Hörern BB Radio. Dieser Privatsender bringt es nun auf 137 000 Hörer in der Stunde. Der private Berliner Rundfunk 91.4 gibt 21 000 Hörer ab und verbucht der Erhebung zufolge jetzt 124 000. Das Programm von 94,3 rs2 legt um 5000 auf 97 000 Hörer zu.

Das RBB-Programm radioBERLIN 88.8 verliert 16 000 Hörer und verzeichnet nun 95 000. Auch die RBB-Welle radioeins kann ihre Hörerzahl nicht halten. 94 000 Hörer in der Stunde schalten dieses Programm werktags ein. Zuletzt waren es 5000 mehr.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse ermittelt zweimal jährlich die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg rund 70 000 Menschen ab zehn Jahren nach ihren Lieblingssendern befragt. In der agma arbeiten 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen.

