Berliner FDP wählt Bundestagskandidaten: Votum für Tegel

Die Berliner FDP wählt am Freitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl am 24. September. Auf Listenplatz eins bewirbt sich der frühere Fraktionschef und Ex-Landesvorsitzende Christoph Meyer, auf den ebenfalls noch aussichtsreichen zweiten Platz Daniela Langer aus Pankow. Mehr als zwei Berliner Listenkandidaten werden beim derzeit erwartbaren Wahlergebnis von um die sechs Prozent voraussichtlich nicht in den Bundestag einziehen.

Am Samstag will die FDP bei einem Parteitag noch einmal offensiv für die Offenhaltung des Flughafens Tegel werben. Für das Volksbegehren hätten inzwischen rund 120 000 Berliner unterschrieben, sagte die Landesvorsitzende Sibylle Meister am Mittwoch. Für einen Volksentscheid müssen bis zum 20. März rund 174 000 gültige Unterschriften zusammenkommen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. März 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

