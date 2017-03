dpa

Schwelbrand nahe Forst immer noch nicht voll gelöscht

Die Einwohner der Stadt Forst (Spree-Neiße) müssen sich auf weitere Geruchsbelästigungen einstellen. Der Schwelbrand in einer polnischen Kunststoff-Deponie bei Brozek (Lebuser Land) sei auch nach rund drei Wochen nicht komplett gelöscht, sagte ein Sprecher des Landkreises Spree-Neiße am Mittwoch. Er bestätigte damit einen Bericht der «Lausitzer Rundschau». In der Deponie lagern bis zu 25 000 Tonnen Kunststoff und andere Materialien.

Nach Auskunft der polnischen Feuerwehr könne der Schwelbrand noch die kommenden zwei, drei Wochen andauern, hieß es. «Die Geruchsbelästigungen stellen jedoch keine Gefährdung der Gesundheit dar», betonte Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU). «Das Umweltschutzamt der Woiwodschaft Lubuskie führt diesbezüglich weiterhin ständige Kontrollen durch.»

Die Kreisverwaltung steht den Angaben zufolge in Kontakt mit der polnischen Seite. Falls Gefahren drohten, werde die Brandenburger Seite unverzüglich darüber informiert, hieß es. Unabhängige Messungen durch märkische Behörden habe es bislang nicht gegeben. Der Kreis habe sich an das Landesumweltamt gewandt und Unterstützung angefordert.

