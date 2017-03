dpa

Türkischer Außenminister meidet Streitthemen auf Messe ITB

Berlin (dpa) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat am Mittwoch auf der Reisemesse ITB zunächst keine weiteren Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. In einer kurzen Ansprache in der Türkei-Halle erwähnte Cavusoglu lediglich, dass er zuvor Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) getroffen habe, den er seinen Freund nannte. Dabei war es nach Gabriels Angaben um die Krise in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei gegangen. Cavusoglu sagte auf der ITB, er hoffe, dass möglichst viele deutsche Touristen in die Türkei kommen. Gemeinsam mit Tourismusminister Nabi Avci besuchte Cavusoglu anschließend die Stände der Aussteller. Der Türkei-Tourismus steckt nach mehreren Terroranschlägen in der Krise.

