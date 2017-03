Cavusoglu sieht Freundschaft mit Deutschland gefährdet

Berlin (dpa) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat im Streit mit Deutschland zu gegenseitigem Respekt aufgerufen. «Wir müssen einander respektieren», sagte Cavusoglu am Mittwoch auf der Reisemesse ITB. Zugleich sagte er: «Wir bitten Deutschland sich zu entscheiden, ob es die Türkei als Freund oder Feind sieht.» Für die Türkei gebe es keinen Grund, Deutschland als Feind zu sehen.

Cavosuglu sagte, er habe am Vormittag ein sehr offenes Gespräch mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gehabt. Mit Blick auf das türkische Verfassungsreferendum am 16. April sagte, er, die Gegner des Präsidialsystems würden bei ihren Aktivitäten in Deutschland nicht eingeschränkt. Ganz anders sei es für die Befürworter der Reform. In Hamburg hätten ihm drei Hochzeitssalons und ein Hotel abgesagt. Dies sei einer Demokratie unwürdig.