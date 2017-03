Unbekannter raubt Getränkemarkt in Berlin-Kreuzberg aus

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch einen Getränkemarkt in Berlin-Kreuzberg ausgeraubt. Er forderte von dem Angestellten an der Kasse Bargeld und behauptete, eine Waffe zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Täter entkam mit seiner Beute. Verletzt wurde niemand. Der Überfall ereignete sich in der Reichenberger Straße.

