Exporte Brandenburgs sinken auf 13,2 Milliarden Euro

Brandenburgs Exportwirtschaft hat im vergangenen Jahr den kräftigen Zuwachs von 2015 nicht wiederholen können. Vorläufigen Angaben zufolge gingen die Ausfuhren um eine Milliarde Euro auf 13,2 Milliarden Euro zurück, wie das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Damit lagen die Vorjahresexporte auf dem Niveau von 2014.

Wichtigstes Exportland waren im vergangenen Jahr erneut die USA, in die Waren Made in Brandenburg im Wert von knapp zwei Milliarden Euro geliefert wurden. Im Jahr zuvor waren es noch mehr als 2,3 Milliarden Euro. An zweiter Stelle folgte Polen mit 1,8 (2015: 1,9) Milliarden Euro, vor Frankreich mit 1,47 (1,49) Milliarden Euro.