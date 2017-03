Fahrer aus Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mann sei bei Schmetzdorf in der Gemeinde Milower Land (Landkreis Havelland) mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren, berichtete die Polizei in der Nacht zu Mittwoch. Er habe noch versucht gegenzulenken, sei aber aus der Kurve getragen worden. Beim Aufprall an einem Baum wurde er aus seinem Auto geschleudert. Augenzeugen berichteten, das Auto habe vom Boden abgehoben und sei in fünf Metern Höhe gegen den Baum geprallt. Ein Rettungshubschrauber flog den 30-Jährigen lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. März 2017 06:31 Uhr

Quelle: dpa

