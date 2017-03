dpa

Prozess um illegale Mülldeponie geht weiter

Einer der größten Fälle von illegaler Müllentsorgung in Brandenburg wird heute vor dem Landgericht Potsdam fortgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden angeklagten Männer in einem stillgelegten Kiestagebau in der «Lindower Heide» und einer angrenzenden Altdeponie bei Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) 329 000 Tonnen nicht genehmigte Abfälle zwischen Dezember 2005 und November 2007 verklappt. Dabei soll es sich unter anderem um Siedlungsabfälle, Bauschutt, Klärschlämme und Gewerbemüll gehandelt haben. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Betreiber der Grube rund sechs Millionen Euro Einnahmen erzielt hat.

Nach einer Anzeige des Umweltamtes des Kreises Teltow-Fläming im April 2007 waren im September die drei Firmensitze und die Wohnung des Grubenbetreibers in Berlin und Brandenburg durchsucht und Computer sowie Geschäftsunterlagen sichergestellt worden. Bei Probebohrungen an der mit Kies bedeckten Grube entdeckten die Ermittler die ungenehmigten Abfälle.

