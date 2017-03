dpa

Tourismusbranche setzt auf Reformationsjubiläum

Die Brandenburger Tourismusbranche will in diesem Jahr vom Reformationsjubiläum profitieren. Es gehe aber nicht darum, mit der Geschichte von Martin Luther zu werben, sagte Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, am Mittwoch in Berlin bei der Internationalen Tourismusmesse Berlin. Vor allem solle gezeigt werden, was die Reformation bewirkt habe und welche Spuren 500 Jahre später noch sichtbar seien.

Martin Luther (1483-1546) schlug am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg (Sachen-Anhalt). Er war an vielen Stätten unterwegs, die heute zu Brandenburg gehören, damals aber unter sächsischer Herrschaft standen.

