Brandenburg lädt zum Reformationsjubiläum ein

Die Brandenburger Tourismusbranche widmet sich in diesem Jahr vor allem dem Beginn der Reformation vor 500 Jahren durch den Anschlag der Thesen von Martin Luther (1483-1546). Auf der Internationalen Tourismusmesse ITB werden heute in Berlin die Veranstaltungsschwerpunkte präsentiert. Die Branche erwartet, dass sich Besucher aus dem In- und Ausland auf Luthers Spuren in Brandenburg begeben.

Zum Auftakt wird am 5. Mai in Frankfurt (Oder) eine Ausstellung eröffnet. Aber auch andere Orte im Land erinnern mit unterschiedlichen Veranstaltungen an den Kirchenmann Luther. Jüterbog will unter anderem zeigen, in welche Zeit die Reformation hineingeboren wurde. In der Stadt sammelte unter anderem der Prediger Johann Tetzel (um 1460-1519) Geld der Gläubigen ein. Dadurch sollten ihnen die Sünden nach dem Tod erlassen werden. Sein Treiben war Anstoß für Luthers 95 Thesen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 8. März 2017 00:20 Uhr

Quelle: dpa

