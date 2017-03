Fußgänger von Sattelschlepper erfasst

Ein Fußgänger ist am Dienstag in Berlin-Mariendorf tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben soll der 49-jährige in der Dederingstraße dem Fahrer eines LKW beim Einparken auf einem Firmengelände geholfen haben. Dabei wurde er von dem Sattelschlepper beim Rückwärtsfahren erfasst und gegen ein geparktes Auto gedrückt. Der Verunglückte starb noch am Unfallort.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 19:20 Uhr

Quelle: dpa

