SPD will Demokratie in Schulen fördern

Die SPD im Brandenburger Landtag will sich für mehr Demokratie an den Schulen des Landes einsetzen. Im Zuge der geplanten Änderung des Schulgesetzes sollten Direktwahlen der Schulsprecher eingeführt werden, sagte Vize-Fraktionschef Thomas Günther am Dienstag. «Das kann man auch als demokratisches Event organisieren.» An Grundschulen möchten die Sozialdemokraten für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 sogenannte Schülerkonferenzen einführen, in denen auch die jungen Schüler bereits ihre eigenen Interessen vertreten könnten. Rot-Rot will mit der Gesetzesänderung unter anderem die Benotung in der 1. und 2. Klasse abschaffen. Auch die Linken wollen die Demokratie an den Schulen stärken.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 15:30 Uhr

