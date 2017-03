dpa

Koalition befürwortet Bretschneider als Chefaufseher

Brandenburgs Koalitionsfraktionen von SPD und Linker würden ein Aufrücken von Rainer Bretschneider an die Spitze des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft begrüßen. «Er ist ein ausgezeichneter Experte, was den Flughafen, das Umfeld, die Entwicklung betrifft», sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag über Bretschneider, der für Brandenburg bereits als Vize-Chef in dem Kontrollgremium sitzt. Der Aufsichtsrat überwacht auch den Bau des Hauptstadtflughafens.

Bretschneider erklärte im RBB-Inforadio, dass er sich dem Vorsitz nicht verweigern würde. Der Posten des Chefaufsehers muss nach dem Rückzug von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) neu besetzt werden.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Thomas Domres, lobte den bisherigen Flughafen-Koordinator des Landes Brandenburg: «Er ist ein Kenner der Materie, der mit einen großen Beitrag dazu leisten kann, dass der Flughafen endlich ans Netz geht.»

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel erklärte, Bretschneider wirke schon seit Jahren an entscheidender Stelle bei dem Projekt mit. «Herr Bretschneider ist mit Sicherheit geeignet, weil er das Zeitkontingent hat. Er macht ja nichts anderes als Flughafen», sagte Vogel.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen