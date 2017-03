dpa

Dobrindt: Führungswechsel kann BER-Eröffnung optimieren

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt auf Fortschritte beim künftigen Hauptstadtflughafen BER durch die neue Unternehmensspitze. «Die Gesellschafter haben sich auf dieses Vorgehen verständigt, weil wir glauben, dass damit auch die Chancen für eine Eröffnung noch mal optimiert werden können», sagte Dobrindt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er hoffe für den Flughafen sehr, dass der neue Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup «der BER-Chef ist, der ihn an den Start bringt». Der Bund ist neben den Ländern Berlin und Brandenburg Flughafen-Gesellschafter.

In der Vergangenheit habe sich gezeigt, «dass der BER eine extreme Herausforderung ist für jeden, der da tätig ist», sagte der Minister. Man könne daher nur jedem wünschen, dass er im möglichen Zeitrahmen Erfolg habe. Der Aufsichtsrat hatte den Berliner Staatssekretär Lütke Daldrup am Montag zum Nachfolger des umstrittenen Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld ernannt. Die Eröffnung des BER ist seit dem Baubeginn 2006 schon fünf Mal verschoben worden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stützt derweil die Kandidatur seines Staatssekretärs Rainer Bretschneider für den Posten des Chefkontrollers am BER. «Diese Kandidatur wäre ein konsequenter und richtiger Schritt», erklärte Woidke am Dienstag in Potsdam. «Rainer Bretschneider wäre für die diese Aufgabe sehr gut geeignet. Er kennt das Projekt seit langem bis in die Details. Er ist mit allen handelnden Personen gut vernetzt.»

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der bisher Aufsichtsratschef war, hatte am Montag erklärt, das Kontrollgremium zu verlassen. Dies sei aus Compliance-Gründen notwendig.

